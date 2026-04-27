La Fondazione Falcone sul caso Mondello | Preoccupati per la decisione del Cga lo Stato non arretri

La Fondazione Giovanni Falcone ha espresso preoccupazione per la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che, in via temporanea, ha sospeso la revoca della concessione della spiaggia di Mondello e ha rinviato al 14 maggio la discussione nel merito. La sospensione riguarda l’annullamento della concessione che era stato avviato dalle autorità competenti. La decisione ha suscitato reazioni tra chi segue il caso e le questioni legate alla gestione del territorio.

La Fondazione Giovanni Falcone "esprime profonda e preoccupazione per la decisione che, in via temporanea, ha sospeso la revoca della concessione della spiaggia di Mondello, rinviando al 14 maggio la decisione nel merito". È la netta presa di posizione della Fondazione intitolata al giudice.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Mondello, riapre il caso Gm Edil: il Cga blocca l’interdittivaIl Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l’appello presentato dalla Gm Edil, riaprendo la pratica relativa all’interdittiva antimafia... Mondello, sospesa la revoca della concessione: il Cga dà ragione alla Italo-BelgaABBONATI A DAYITALIANEWS Ribaltata la sentenza del Tar Sicilia Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga) ha accolto il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Fondazione Falcone sul caso Mondello: Preoccupati per la decisione del Cga, lo Stato non arretri; Caso Mondello, Fondazione Falcone: Preoccupati per decisione Cga. Schifani: Andremo in giudizio; Miccoli alla Fondazione Falcone: Restituirò a Palermo tutto quello che mi ha dato (VIDEO); La mostra 'L'eredità di Falcone e Borsellino' fa tappa a Pordenone. Capaci, polemica sul silenzio anticipato: su Fb la fondazione Falcone cancella il commento di Salvatore BorsellinoNon si placano le polemiche per l’anticipo della fine della commemorazione per il 33esimo anniversario della strage di Capaci a Palermo. Il suono del silenzio da parte del trombettista e la lettura ... ilfattoquotidiano.it Promotori corteo, Fondazione Falcone non banalizzi l'accadutoPrendiamo atto delle scuse di Pietro Grasso, rilasciate a Repubblica Palermo, in merito all'anticipazione di oltre dieci minuti del minuto di silenzio del 23 maggio scorso, durante la commemorazione ... ansa.it MONDELLO SIA UN ESEMPIO PER IL PAESE: LA SUA SPIAGGIA LIBERA DAI MAFIOSI E PATRIMONIO DELLA SICILIA. La Fondazione Giovanni Falcone esprime profonda e preoccupazione per la decisione che, in via temporanea, ha sospeso la revoca de - facebook.com facebook