Pogacar poker alla Liegi | Ma non è stato semplice

Durante la classica delle Ardenne, il ciclista ha conquistato la vittoria dopo aver affrontato diverse difficoltà. In particolare, ha incontrato un avversario che si è posizionato alle sue spalle in più punti della corsa, come già avvenuto in altre occasioni. La gara si è conclusa con un successo che ha richiesto resistenza e strategia, nonostante le sfide incontrate lungo il percorso.

Se l'è trovato ancora una volta alle spalle, come alla Strade Bianche. Se l'è ritrovato anche sulle strade della Liegi, bello ed elegante come un angelo, tanto è vero che non è un caso che sia stato ribattezzato l'angelo di Liegi, ma ieri pomeriggio Taddeo Pogacar, che il volto da putto ce l'ha ancora oggi che non è più un ragazzino, con il sorriso carogna di chi è pronto a far saltare il banco, ha vestito i panni dell'angelo sterminatore, prima di andarsi a prendere per la quarta volta la decana delle classiche, quella Liegi che al pari del Lombardia non mente mai e premia sempre il più forte. Alle sue spalle un ragazzino di soli 19 anni, che mercoledì si è preso con autorità la Freccia Vallone, ma ben presto si prenderà la scena.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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