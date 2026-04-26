Cilsimo Pogacar cala il poker alla Liegi davanti a Seixas

Tadej Pogacar si è imposto alla Liegi-Bastogne-Liegi, vincendo per la quarta volta in carriera la classica monumento. La corsa si è conclusa sull’ultima salita, dopo un percorso ricco di azioni e sorprese, con Pogacar che ha concluso davanti a Seixas. La gara si è disputata in un clima di grande attenzione e si è conclusa con una vittoria dello sloveno, che ha dominato l’intera giornata.

Roma, 26 apr. (askanews) – Lo slovenno Tadej Pogacar domina la Liegi-Bastogne-Liegi e conquista per la quarta volta in carriera la classica monumento più antica del calendario, al termine di una gara spettacolare decisa sull’ultima salita. Lo sloveno della UAE Emirates si impone in solitaria sul traguardo di Liegi con una media record di oltre 44 kmh, precedendo il francese Paul Seixas, sorprendente secondo a 44 secondi, e il belga Remco Evenepoel, terzo a 1’41?. La corsa si decide sulla Côte de la Roche-aux-Faucons, dove Pogacar lancia l’attacco decisivo a poco meno di 14 chilometri dall’arrivo. Seixas prova a resistere nei primi metri ma deve cedere al ritmo imposto dal campione sloveno, che si invola verso il successo dopo aver già selezionato il gruppo sulla Redoute senza però riuscire inizialmente a staccare il giovane rivale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Pogacar cala il poker, Seixas fa sognare tutta la FranciaTadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e ha così conquistato la ribattezzata Doyenne per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del... Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar firma il poker, solo un super Seixas lo ha impensierito. Flop Evenepoel Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tour of Hainan 2026, quarta tappa: Guillermo Thomas Silva cala il bis e si riprende la vetta. Cilsimo, Pogacar cala il poker alla Liegi davanti a SeixasRoma, 26 apr. (askanews) – Lo slovenno Tadej Pogacar domina la Liegi-Bastogne-Liegi e conquista ... msn.com Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it