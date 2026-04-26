Tadej Pogacar si è aggiudicato la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, portando a casa la sua quarta vittoria in questa classica. La gara si è conclusa con Pogacar che ha tagliato il traguardo davanti ai avversari, consolidando la sua posizione di leader. Tra i fuggitivi, Seixas ha raggiunto un buon piazzamento, regalando un risultato positivo alla Francia. La corsa ha visto una fuga importante nei momenti chiave, con i corridori che si sono sfidati lungo le salite più dure.

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e ha così conquistato la ribattezzata Doyenne per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del 2021, 2024, 2025: dopo aver alzato le braccia al cielo alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre, arriva la terza affermazione stagionale in una Classica Monumento per il fuoriclasse sloveno, che rimpingua ulteriormente il proprio palmares. Il capitano della UAE Emirates era reduce dal secondo posto alla Parigi-Roubaix e ha prontamente saputo ruggire appena è tornato in gruppo. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha attaccato in maniera perentoria sulla mitica Redoute e soltanto la giovane promessa francese Paul Seixas è riuscito a rimanere a ruota.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Pogacar cala il poker, Seixas fa sognare tutta la Francia

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