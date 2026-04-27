Poesia a Locri | aperto il bando per il premio Giugno Locrese

È stato aperto a Locri il bando per la LVII edizione del premio poetico Giugno Locrese. I partecipanti possono presentare le loro opere sia in formato cartaceo sia in formato digitale e-book. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al 30 aprile 2026. La selezione riguarda lavori poetici di autori italiani e stranieri. La premiazione si svolgerà nel mese di giugno.

? Cosa sapere Aperto a Locri il bando per la LVII edizione del premio poetico Giugno Locrese.. I candidati possono inviare opere cartacee o e-book entro il 30 aprile 2026.. Entro il 30 aprile 2026 i candidati devono inviare le opere per la LVII edizione del Concorso nazionale di poesia e Premio letterario Giugno Locrese, iniziativa che punta a valorizzare la produzione poetica contemporanea attraverso nuovi formati digitali. Il bando per la nuova edizione del prestigioso appuntamento culturale di Locri è ufficialmente uscito. La competizione si apre alla poesia moderna, accettando sia volumi cartacei che pubblicazioni in formato e-book dotate di codice ISBN, purché emesse a partire dal primo gennaio 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poesia a Locri: aperto il bando per il premio Giugno Locrese Notizie correlate Concorso di poesia e Premio letterario “Giugno Locrese”: tutto quello che c'è da sapereÈ stato pubblicato il bando relativo alla LVII edizione (anno 2026) del Concorso nazionale di poesia e Premio letterario “Giugno Locrese”,... Versi in italiano e dialetto, torna il concorso di poesia 'Estate a Bari': "Bando aperto a tutti"È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo della Città, la terza edizione del concorso di poesia ‘E. Contenuti di approfondimento Si parla di: Giugno Locrese 2026: bando aperto per il Concorso nazionale di poesia; Concorso di poesia e Premio letterario Giugno Locrese: tutto quello che c'è da sapere.