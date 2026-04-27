Concorso di poesia e Premio letterario Giugno Locrese | tutto quello che c' è da sapere
È stato pubblicato il bando per la LVII edizione del Concorso nazionale di poesia e Premio letterario “Giugno Locrese”, prevista per il 2026. La manifestazione mira a promuovere la poesia contemporanea attraverso un evento che coinvolge autori di tutta Italia. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano presentare le proprie opere, che saranno valutate da una giuria competente. La scadenza per l’invio dei lavori è stata comunicata nel bando ufficiale.
È stato pubblicato il bando relativo alla LVII edizione (anno 2026) del Concorso nazionale di poesia e Premio letterario “Giugno Locrese”, prestigiosa iniziativa culturale dedicata alla valorizzazione della poesia contemporanea. Nel regolamento del concorso di poesia si legge che è riservato ai.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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