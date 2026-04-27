Pnrr sicurezza e rinnovamento | la Polizia locale di Torchiarolo rinnova il parco auto

Da brindisireport.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, si è svolta una cerimonia a Torchiarolo alla presenza del sindaco, dell’amministrazione comunale e del comandante della Polizia locale. Durante l’evento sono stati presentati e benedetti due nuovi veicoli destinati alla polizia locale, che fanno parte di un intervento di rinnovo del parco auto. La cerimonia ha avuto luogo nel rispetto delle norme di sicurezza e si è svolta in modo formale.

TORCHIAROLO - Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, alla presenza del sindaco Elio Ciccarese, dell’Amministrazione Comunale e del comandante della Polizia locale Lorenzo Renna, si è tenuta la cerimonia di presentazione e benedizione dei due nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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