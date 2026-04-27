Pnrr sicurezza e rinnovamento | la Polizia locale di Torchiarolo rinnova il parco auto

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, si è svolta una cerimonia a Torchiarolo alla presenza del sindaco, dell’amministrazione comunale e del comandante della Polizia locale. Durante l’evento sono stati presentati e benedetti due nuovi veicoli destinati alla polizia locale, che fanno parte di un intervento di rinnovo del parco auto. La cerimonia ha avuto luogo nel rispetto delle norme di sicurezza e si è svolta in modo formale.

TORCHIAROLO - Nel pomeriggio di sabato 25 aprile, alla presenza del sindaco Elio Ciccarese, dell’Amministrazione Comunale e del comandante della Polizia locale Lorenzo Renna, si è tenuta la cerimonia di presentazione e benedizione dei due nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Bimbi in auto, controlli a tappeto della Polizia locale: "La sicurezza dei piccoli non è un dettaglio"Verifiche mirate davanti a scuole e parchi della Bassa Romagna su seggiolini e cinture: "Ogni viaggio deve avvenire nel rispetto delle regole"... Investimenti sulla polizia locale a Misterbianco: parco auto rinnovato e nuove attrezzature per gli agentiProsegue l’azione dell'Amministrazione comunale di Misterbianco volta al rafforzamento del corpo di polizia locale, sia in termini di risorse umane... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il valore degli studi europei ed internazionali nella Pubblica Amministrazione: l’esperienza del PNRR; Riapre la Torre Grimaldina a Genova dopo i restauri PNRR sull’accessibilità di Palazzo Ducale; Pnrr, Cni: un presidio tecnico per gestire la digitalizzazione della Pa; Progetti Pnrr, la scadenza è vicina. Il Comune: Finito l’80% delle opere. Decreto PNRR approvato definitivamente in Senato. Le novità su energia e ambienteIl decreto pnrr diventa legge: poche le novità sulle rinnovabili, aggiornamenti operativi su VIA, ferrovie e risorse idriche. rinnovabili.it PNRR e servizio idrico nell’ATO4: 56 milioni per reti più efficienti e sicure e 6 milioni per la depurazioneIl servizio idrico integrato dell’ATO4 – Lazio Meridionale è al centro di una profonda trasformazione. A guidarla è Acqualatina, che negli ultimi anni ha avviato un ... ilmessaggero.it Il Pnrr alla radice della crescita zero: anatomia di un fallimento in sei risultati mancati dall’Italia x.com "CIRCA 35 miliardi dei fondi del Pnrr già spesi sono stati utilizzati nel settore delle costruzioni. Ma con la fine... Leggi l'articolo #riforme - facebook.com facebook