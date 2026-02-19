Bimbi in auto controlli a tappeto della Polizia locale | La sicurezza dei piccoli non è un dettaglio

Per prevenire incidenti, la Polizia locale della Bassa Romagna ha avviato controlli intensivi sui bambini a bordo delle auto. La decisione nasce dopo alcuni casi di seggiolini non fissati correttamente e comportamenti rischiosi dei genitori. Durante le operazioni, gli agenti verificano che i dispositivi di sicurezza siano in regola e che i piccoli siano protetti nel modo giusto. Le verifiche coinvolgono anche le zone residenziali più frequentate da famiglie e scuole. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare queste situazioni per tutelare la vita dei più piccoli.

Verifiche mirate davanti a scuole e parchi della Bassa Romagna su seggiolini e cinture: "Ogni viaggio deve avvenire nel rispetto delle regole" Prosegue l’impegno della Polizia locale della Bassa Romagna sul fronte della sicurezza stradale, in particolare quella dei bambini. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati effettuati una serie di controlli mirati sul corretto trasporto dei bambini a bordo dei veicoli, in un’ottica di prevenzione che rientra in uno specifico piano a tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno presidiato in particolare le aree in prossimità di scuole, parchi e centri sportivi, luoghi in cui si registra una maggiore presenza di minori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioniLa polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative.

Cinque incidenti con feriti lievi e controlli a tappeto in 24 ore della polizia localeNelle ultime ventiquattro ore, la polizia locale di Verona ha intervenuto su cinque incidenti stradali, tutti con feriti lievi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.