Playoff quanti big infortunati | da Doncic e Reaves a Edwards ecco quando tornano le stelle

Nei playoff di basket, molte grandi star sono attualmente fuori o si stanno riprendendo da infortuni. Tra queste ci sono giocatori di rilievo come Doncic, Reaves ed Edwards, con tempi di ritorno ancora da definire. I Lakers, in particolare, devono fare a meno di due dei loro migliori realizzatori, mentre altri atleti stanno cercando di rientrare in campo nelle prossime settimane. La presenza di queste stelle influenzerà sicuramente l’andamento delle partite.

È inevitabile: una parte delle analisi anche sui playoff Nba ruota sempre attorno agli infortuni. Ce la farà una squadra a reinventarsi senza un uomo chiave? Chi recupera, a quale punto della serie? A volte basta un cambio di direzione sfortunato per cambiare tutto. Anche questa post season impone di fare i conti con stop, rientri e guai seri. Cominciamo dai due rientri. Lo stop di Wembanyama è durato solo una partita dopo il trauma cranico. Philadelphia invece ha ritrovato Embiid, fuori dal 6 aprile per l’operazione di appendicite: non è bastato per evitare il ko con Boston, avanti 3-1 nella serie. Nella stessa sconfitta contro Okc del 2 aprile, i Lakers hanno perso Reaves (stiramento ai muscoli obliqui) e Doncic (stiramento al bicipite femorale).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff, quanti big infortunati: da Doncic e Reaves a Edwards, ecco quando tornano le stelle Notizie correlate Leggi anche: Così LeBron e i Lakers stanno ribaltando i pronostici. E quando torneranno Doncic e Reaves... Infortunati Inter, quando tornano Lautaro Martinez e Bisseck? Ecco le ultime in vista del Cagliaridi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, i nerazzurri rifiatano dopo il successo sul Como, mentre arrivano novità sulle condizioni di Bisseck e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: NBA, i Raptors perdono Immanuel Quickley per il resto della serie con Cleveland; AlbinoLeffe, Lopez: Tanti sacrifici per i playoff, sarebbe una grande soddisfazione; T’Wolves, vittoria dal prezzo altissimo: stagione finita per DiVincenzo, da valutare Edwards. Psg, vittorie e infortuni: quanti big in forse per la sfida con l’AtalantaI campioni d’Europa in carica continuano a vincere, ma anche a perdere pezzi: in dubbio tutto il tridente offensivo composto da Dembelé, Doué e Kvaratskhelia Desiré Doué a destra, OusmaneDembélé al ... bergamonews.it Primo turno dei playoff di Serie C Juve Next Gen-Vis Pesaro si giocherà domenica 3 maggio alle 20:45 - facebook.com facebook Next Gen | Pareggio casalingo per chiudere la regular season del girone B di Serie C juve.it/NextGenBra I , qualificati ai playoff, chiudono così al quinto posto - miglior piazzamento di sempre nella storia della Next Gen: congratulazioni ragazzi! x.com