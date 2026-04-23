LeBron James e i Los Angeles Lakers stanno sorprendendo molti, vincendo le prime due partite contro Houston nonostante gli infortuni di due giocatori chiave. La squadra ha affrontato le difficoltà con determinazione, mantenendo alta la competitività. Restano in attesa del ritorno di Doncic e Reaves, che potrebbero ulteriormente modificare gli equilibri della squadra. La situazione attuale evidenzia come i Lakers siano riusciti a superare aspettative e ostacoli recenti.

Nemmeno i più sfegatati tifosi Lakers ci credevano. Senza Luka Doncic e Austin Reaves, le prime due opzioni offensive, i gialloviola erano sfavoriti nelle due gare casalinghe contro Houston. Come è finita, come la serie si sposta in Texas dove riprende venerdì, racconta un’altra storia: Los Angeles è avanti 2-0. E se la prima vittoria sui Rockets può essere attribuita all’assenza di Kevin Durant, evidentemente essenziale per una squadra giovane come quella di Udoka che in campo ha bisogno di leader, la seconda con KD in campo racconta dell’essenza dei Lakers, del loro carattere. “Ci siamo buttati nella battaglia - ha raccontato LeBron James -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così LeBron e i Lakers stanno ribaltando i pronostici. E quando torneranno Doncic e Reaves...

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LeBron un genio di questo gioco, ma non credevo una squadra con Durant potesse attaccare così male sembra la seconda Juve di Allegri x.com

Avremmo tutti la stessa reazione con Lebron così vicino . Iscriviti e guarda altri video http://bit.ly/yt-cracksit - facebook.com facebook