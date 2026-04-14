Infortunati Inter quando tornano Lautaro Martinez e Bisseck? Ecco le ultime in vista del Cagliari

Dopo la vittoria contro il Como, i giocatori infortunati dell’Inter si stanno riprendendo e si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni. Lautaro Martinez e Bisseck sono al centro delle attenzioni, con notizie recenti riguardanti i tempi di recupero. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro il Cagliari, mentre si seguono gli sviluppi sui due calciatori.

Inter News 24 Infortunati Inter, i nerazzurri rifiatano dopo il successo sul Como, mentre arrivano novità sulle condizioni di Bisseck e Lautaro. Dopo l’importante vittoria ottenuta contro il Como, che ha consolidato il primato in classifica, l’ Inter si concede una breve pausa. Il tecnico Cristian Chivu ha stabilito un programma preciso per gestire le energie in questo finale di stagione concitato: dopo la seduta defaticante post-gara, il gruppo osserverà oggi un turno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno regolarmente domani per preparare l’anticipo di campionato previsto per venerdì contro il Cagliari, un match fondamentale per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo tricolore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, quando tornano Lautaro Martinez e Bisseck? Ecco le ultime in vista del Cagliari Infortunati Inter, le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e MkhitaryanCalciomercato Inter LIVE: si lavora per il rinnovo di Dimarco, il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastoni Calciomercato Inter,... Infortunati Inter, ecco quando tornano in gruppo Barella e Calhanoglu: il programma in vista del loro recuperoBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Allora, Lautaro è out, il Napoli ha recuperato tutti gli infortunati e vince facile col Parma, l’Inter perde a Como e la corsa scudetto si riapre..!! Stocaaaaaaaazzo!! ci credevano ahahaha - facebook.com facebook #Lautaro ultimo della lista: da #Dumfries a #Calhanoglu, l' #Inter conta 15 infortunati stagionali. E tante partite saltate x.com