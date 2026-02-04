Phem Forum affronta il presente e futuro della modellistica per la salute delle piante

Nel campus dell’Università Cattolica di Piacenza si è svolto il Phem Forum il 28 e 29 gennaio. Due giorni di incontri per parlare di come si studia e si protegge la salute delle piante attraverso nuovi strumenti e metodi. Ricercatori e esperti si sono confrontati su tecniche innovative e sfide future in questo campo.

Un nuovo appuntamento si è tenuto, il 28 e il 29 gennaio nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per studiare gli aspetti più rilevanti e il futuro della modellistica per la salute delle piante, analizzando strumenti e metodi. È questo l’obiettivo del primo PHEM Forum.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Phem Forum Salute delle piante e sostenibilità al centro del Phem Forum Il Phem Forum, in programma il 28 e 29 gennaio all’Università Cattolica di Piacenza, si focalizza su salute delle piante e sostenibilità. Forum dell’economia locale, la proposta: "Un nuovo strumento per leggere il presente e programmare il futuro" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Phem Forum Agrometeorologia e AI per monitorare la salute delle piante: il punto al PHEM ForumUn nuovo appuntamento si è tenuto, il 28 e il 29 gennaio nel campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per studiare gli aspetti più ... piacenzasera.it Intelligenza artificiale nell’agricoltura del futuro: alla Cattolica di Piacenza il Phem ForumLe nuove frontiere della previsione delle dinamiche fitosanitarie attraverso sensori di nuova generazione, tecnologie agrometeorologiche, modelli ... piacenzasera.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.