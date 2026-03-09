Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud | sottile leggera croccante come la pizza siciliana di un tempo

Andrea Graziano presenta la nuova pizza di Fud Bottega Sicula, caratterizzata da una base sottile, leggera e croccante. La ricetta mantiene le radici della tradizione siciliana, ma introduce innovazioni nelle tecniche di lavorazione, senza abbandonare l’artigianalità del passato. La pizza utilizza materie prime di alta qualità e rappresenta un’evoluzione nel menu del locale.

Un cambio di rotta ma non una rottura con il passato. Quella di Andrea Graziano è un’evoluzione coerente con i principi di Fud Bottega Sicula che mette insieme l’artigianalità del passato, le moderne tecniche di lavorazione e una materia prima di qualità. La nuova pizza di Fud Bottega sicula, da oggi nei menù di Fud a Catania e Palermo, non segue nessuna etichetta: né una napoletana né una romana né una contemporanea. Ricorda piuttosto la pizza siciliana di un tempo – sottile, leggera, croccante –preparata con impasto di oltre trenta ore di lievitazione, particolarmente digeribile, realizzato con un mix di tre farine selezionate, steso sottile, bordo schiacciato, in modo che si bruci leggermente in cottura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

