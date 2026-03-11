Euroschiaffo alla Salis | bocciati gli emendamenti per tutelare chi occupa

Nella riunione di oggi, la Salis ha bocciato gli emendamenti proposti per tutelare chi occupa abusivamente le case private. La proposta prevedeva la depenalizzazione dell’occupazione senza titolo, considerando questa misura come una soluzione rapida al problema della crisi abitativa. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono state adottate modifiche ai testi iniziali.

Depenalizzare l'occupazione abusiva di case private. Un modo semplice e veloce per risolvere il nodo della crisi abitativa. Lo propone formalmente Ilaria Salis. L'obiettivo, nel concreto: togliere ai «ricchi» per dare ai poveri. Così la Robin Hood degli alloggi, insieme a otto eurodeputati del gruppo «The left» haproposto al Parlamento europeo due emendamenti ad hoc. Entrambi cestinati durante la seduta plenaria tenutasi a Strasburgo nella giornata di ieri. Tra le richieste quella di «contrastare la criminalizzazione dell'occupazione di alloggi vacanti, in particolare di proprietà pubbliche e di proprietari con molteplici patrimoni residenziali».