Docenti precari consumati dalla liturgia del dolore | un sistema che umilia chi si occupa del futuro del Paese

Ogni giorno, migliaia di docenti precari affrontano lunghi viaggi per raggiungere le cattedre temporanee a cui sono assegnati. La loro condizione rappresenta una realtà consolidata nel sistema scolastico, dove l’occupazione a termine diventa una routine. Questa situazione si ripete costantemente, spesso senza alternative stabili e durature. La loro presenza è fondamentale per garantire l’operatività delle scuole, anche se spesso si trovano a vivere in condizioni di incertezza e disagio.

Quotidianamente migliaia di precari sono costretti a viaggi chilometrici per raggiungere la propria cattedra (temporanea). Nello stesso tempo sono costretti a ripetere concorsi spesso già superati per ottenere la stabilizzazione, promessa più volte ma mai arrivata. A questo si aggiunge il “ricatto” della formazione infinita e a pagamento. Un sistema che fa “ammalare” i propri insegnanti, che alimenta un labirinto burocratico a danno di chi educa il futuro del Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: **L.elettorale: Pd, 'destra pensa solo a se stessa e non si occupa dei problemi del Paese'** Renzi: “Lotito è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio di questo Paese”Duro attacco di Matteo Renzi nei confronti di Claudio Lotito, reo di aver attaccato sul piano personale il leader di Italia Viva. Aggiornamenti e dibattiti Carta docente, va anche ai precari: a Velletri 1.500 euro più interessi ad una insegnante difesa da AniefAncora una sentenza che dà ragione ad un precario che ha fatto ricorso per mancata assegnazione della Carta del docente ... orizzontescuola.it Card docente, Anief: l’Amministrazione deve fornirla a tutti, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e precariL’aggiornamento dei docenti è obbligatorio e permanente, vale per quelli di ruolo ma anche per i precari: questi ultimi, i supplenti, non possono quindi essere estromessi dal ricevere la Carta del doc ... orizzontescuola.it