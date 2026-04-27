Il patriarca di Gerusalemme dei Latini ha commentato pubblicamente la questione relativa alle occupazioni, affermando che esiste una distinzione tra chi occupa e chi è occupato. Le sue parole sono state riportate da fonti ufficiali e stanno suscitando reazioni tra gli osservatori. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e discussioni legate a questioni territoriali e legali. La questione resta al centro di numerosi dibattiti pubblici e politici.

Faranno discutere le ultime parole del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche", ha scritto in una lettera pastorale ai fedeli della propria diocesi. Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra chi possiede le armi e chi ne è minacciato, tra chi occupa e chi è occupato ". Il porporato sottolinea altresì che "le responsabilità sono diverse, riconoscere questa differenza è un atto di rispetto verso la giustizia e la verità".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pizzaballa: "C'è differenza tra chi occupa e chi è occupato"

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