Pizza Tokyo Style la versione giapponese col cornicione bruciato stravolge l'originale napoletana

Una variante giapponese della pizza napoletana sta attirando l'attenzione per le sue caratteristiche distintive. La pizza presenta un cornicione bruciato e viene cotta con trucioli di cedro nel forno. Prima dell'impasto, sulla pietra viene steso del sale, mentre la cottura avviene a temperature elevate. Questa versione si sta diffondendo tra gli appassionati di cucina e ristoratori locali.

Spopola la versione giapponese della pizza napoletana: cornicione bruciato, sale steso sulla pietra prima dell'impasto, cottura in forno con trucioli di cedro.🔗 Leggi su Fanpage.it LA PIZZA PEGGIORE DI SEMPRE IN GIAPPONE - Cibo a Domicilio in Giappone Ep. 82 Notizie correlate Leggi anche: A Monza arriva la pizza di San Valentino: versione love e versione sex La pizza napoletana contemporanea "Campione del Mondo" è pisanaPisa, 10 febbraio 2026 - La pizza campione del mondo parla pisano e arriva dalle mani di Antonio Pio Campanella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: FOOD - Tokyo Style Pizza, la rivincita orientale; Pizza stile Tokyo: cos'è il trend food nato negli USA (e che potrebbe arrivare in Italia). Pizza «stile Tokyo»: cos’è il trend food nato negli USA (e che potrebbe arrivare in Italia)Cornicione con bruciature marcate, struttura interna meno umida rispetto alla classica margherita napoletana, trucioli di cedro nel forno per dare una nota affumicata e uso di sale di Okinawa che inte ... corriere.it What Is Tokyo-Style Pizza? Why You’re About to See It Everywhere in the USAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. Pizza from the Seirinkan pop-up in New York. Credit: Courtesy of Seirinkan Pizza is iconic in the U.S. It’s an ever-evolving ... ca.style.yahoo.com Tokyo Style Pizza: la rivincita orientale! Immaginate di mixare l'arte napoletana con un tocco di innovazione giapponese. Ecco la magia che Susumu Kakinuma ha creato con la sua "Tokyo pizza style". Da Napoli a Tokyo, scopri come questa pizza unica h - facebook.com facebook