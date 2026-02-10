La pizza napoletana moderna, riconosciuta come campione del mondo, arriva da Pisa. Antonio Pio Campanella, chef pisano, si è preso il titolo con la sua creazione, che ha conquistato i giudici internazionali. La sua pizza, fatta a Pisa, ha stupito per la qualità e il gusto, dimostrando che anche in Toscana si può fare un capolavoro napoletano. La vittoria ora apre nuove strade per la tradizione pizza in Italia.

Pisa, 10 febbraio 2026 - La pizza campione del mondo parla pisano e arriva dalle mani di Antonio Pio Campanella. Il titolare della Pizzeria L'Arciere di via La Nunziatina, è proprio il caso di dirlo, ha fatto centro aggiudicandosi il titolo di Campione del mondo nella categoria “Pizza Napoletana Contemporanea”. Un prestigioso traguardo che Confcommercio Pisa, in collaborazione con l'Assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa, celebra con un riconoscimento consegnato dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dall'assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pizza napoletana contemporanea "Campione del Mondo" è pisana

Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell'Italia nel contesto globale.

