A Monza arriva la pizza di San Valentino | versione love e versione sex

A Monza, il ristorante ha creato due pizze speciali per San Valentino, una con cuore di prosciutto e formaggio, l'altra con ingredienti più audaci.

A Monza San Valentino si festeggia anche a tavola. E c’è chi, per la festa degli innamorati, ha declinato il sentimento a suon di fiordilatte e farcitura. Nascono a Monza le due versioni più gustose per la pizza di San Valentino. Le hanno ideate i ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Così che quella che i ragazzi hanno ribattezzato “la pizza più buona della galassia conosciuta” per San Valentino si presenta con le due facce dell’amore: quella delicata del sentimento e quella più “piccante” della sensualità. Alla base della ricetta c'è l’amore, soprattutto quello con il quale i ragazzi autistici svolgono il loro lavoro in pizzeria: dal forno alla cucina, dal bar alla sala.🔗 Leggi su Monzatoday.it

L’amore torna protagonista al cinema con la nuova versione 4K di “Ghost”.

Ghost torna al cinema in versione restaurata 4K: solo a San Valentino, con proiezioni speciali in alcune sale di Roma e Milano, per celebrare il film che ha segnato la storia romantica degli anni ’90.

