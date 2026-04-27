Pixel bloccati | arriva la soluzione per il bug del bootloop

Google sta lavorando a una soluzione per il problema dei Pixel bloccati in bootloop, che si è verificato dopo l'aggiornamento di marzo. Attualmente, è in fase di test una versione beta destinata a risolvere il bug senza causare la perdita di dati. La correzione sarà inclusa nel rilascio ufficiale delle patch di maggio, secondo quanto comunicato dall'azienda.

? Cosa sapere Google testa una versione beta per risolvere il bootloop dei Pixel post patch marzo.. Il fix senza perdita dati sarà integrato nel rilascio ufficiale delle patch di maggio.. Il personale di Google ha contattato via email un utente impegnato nella segnalazione di un bug critico per proporgli una versione beta capace di risolvere il bootloop sui Pixel, problema emerso dopo l’installazione delle patch di sicurezza di marzo. La situazione che ha colpito diversi possessori di smartphone Google Pixel sta finalmente mostrando segnali di risoluzione. Il malfunzionamento, che si manifesta con il dispositivo bloccato in un ciclo continuo di riavvii subito dopo l’aggiornamento software di marzo, ha richiesto settimane di lavoro da parte dei tecnici di Mountain View.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel bloccati: arriva la soluzione per il bug del bootloop Notizie correlate Pixel, torna la funzione musicale: Google risolve il bug Now PlayingGoogle ha rilasciato un aggiornamento software per risolvere i malfunzionamenti che hanno colpito la funzione Now Playing sui dispositivi Pixel. Android 17 QPR1: Google risolve i bug audio e i crash sui Pixel? Cosa sapere Google rilascia Android 17 QPR1 Beta 1 per correggere bug audio e crash sui Pixel.