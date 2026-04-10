Google ha rilasciato un aggiornamento software per i dispositivi Pixel che risolve i problemi riscontrati con la funzione Now Playing, la quale riconosce la musica in riproduzione. La funzione, presente sui dispositivi Pixel, aveva presentato malfunzionamenti che impedivano il corretto funzionamento. Con il nuovo aggiornamento, la funzione musicale dovrebbe tornare a funzionare normalmente. La società ha reso disponibile l'aggiornamento attraverso il canale ufficiale.

Google ha rilasciato un aggiornamento software per risolvere i malfunzionamenti che hanno colpito la funzione Now Playing sui dispositivi Pixel. Il fix interviene dopo che il passaggio della tecnologia a un’applicazione autonoma, avvenuto con il Pixel Drop di marzo 2026, aveva causato l’interruzione di diverse utility fondamentali per gli utenti. Il problema era scaturito quando il servizio, precedentemente integrato all’interno di Android System Intelligence, è stato trasformato in un’app indipendente con un’interfaccia grafica completamente rinnovata. Questa transizione ha generato confusione e disservizi, tra cui la scomparsa del tasto rapido sulla schermata di blocco per l’identificazione dei brani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pixel, torna la funzione musicale: Google risolve il bug Now Playing

Now playing del google pixel avrà presto un’app dedicataNow Playing rappresenta una feature esclusiva per i dispositivi Pixel, pensata per identificare brani in riproduzione ambientale e integrata in...

Now playing pixel di google: app in arrivo con più funzioninow playing è al centro di diverse indiscrezioni destinate al segmento Pixel, con l’ipotesi di trasformarla in una vera applicazione dedicata.

Temi più discussi: Now Playing non funziona a dovere sui Pixel? Pare che Google stia risolvendo i problemi; Google Pixel, Now Playing torna con funzione su schermo; Pixel, arriva il primo aggiornamento della nuova app Now Playing; Chrome accelera, arrivano le super-notifiche su Android 17 e torna una funzione amatissima sui Pixel.

Now Playing non funziona a dovere sui Pixel? Pare che Google stia risolvendo i problemiGoogle sta risolvendo i problemi che affliggono Now Playing dei Pixel da quando la funzione è stata promossa ad app indipendente. tuttoandroid.net

Pixel, arriva il primo aggiornamento della nuova app Now PlayingGoogle ha iniziato a distribuire il primo aggiornamento della nuova app Now Playing sui Pixel, un rilascio piccolo nelle dimensioni ma interessante perché mostra la direzione scelta per una delle funz ... msn.com

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