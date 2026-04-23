Google ha rilasciato la prima versione beta di Android 17 QPR1 per i dispositivi Pixel, concentrandosi sulla correzione di problemi legati all'audio e ai crash. L'aggiornamento mira a migliorare la stabilità dei sistemi VoIP e del servizio di stampa, in attesa di un prossimo aggiornamento più ampio chiamato Feature Drop. Nessuna modifica è stata apportata ad altri aspetti del sistema operativo in questa fase.

? Cosa sapere Google rilascia Android 17 QPR1 Beta 1 per correggere bug audio e crash sui Pixel.. L'aggiornamento stabilizza i sistemi VoIP e il servizio di stampa in attesa del Feature Drop.. Google ha rilasciato oggi la versione Android 17 QPR1 Beta 1 per la famiglia Pixel, introducendo correzioni mirate a bug critici che hanno compromesso l’audio VoIP e la stabilità di alcune funzioni di sistema. A soli sette giorni dal debutto della quarta beta di Android 17, il produttore ha accelerato i tempi di sviluppo puntando su un aggiornamento trimestrale di manutenzione. Questa nuova fase, denominata QPR1, rappresenta il primo passo verso il pacchetto di novità previsto per settembre, noto come Feature Drop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android 17 QPR1: Google risolve i bug audio e i crash sui Pixel

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