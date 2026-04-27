Più verde a Cattolica | piantati 46 alberi arrivano le palme

A Cattolica sono stati piantati 46 alberi nel quadro di interventi di riqualificazione urbana. Dopo aver rifatto asfalti e marciapiedi, sono iniziati i lavori per aumentare le aree verdi, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente cittadino. Tra le novità previste ci sono anche l’installazione di palme, che contribuiranno a rendere più verde e accogliente la città.

Dopo gli interventi di riqualificazione di asfalti e marciapiedi, al via i lavori di piantumazione e incremento del verde pubblico. Già messi a dimora 46 alberi (tra cui melie, aceri, querce, betulle, peri) in diverse strade della città e, da domani mattina, si procederà alla piantumazione di 7.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Più verde pubblico, piantati oltre cento alberiCento cerca di essere sempre più verde e a testimoniarlo sono gli interventi sul verde pubblico che stanno avendo luogo in questo periodo. Per una città sempre più verde : "Piantati 1.418 alberi in un inverno. Crescono parchi e patrimonio"Il Comune nei primi tre mesi dell’anno ha piantato 1418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piano comunale di gestione del verde pubblico, giovedì 23 la presentazione all'Università Cattolica; Verso il convegno 8×1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi; Verde pubblico, nuovo piano: Connessione ecologica con la città; Il parco marino che piace ai bambini anche quando il tempo è incerto. Cattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggioCattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggio. Mostra mercato dedicata ai florovivaisti, ... lapiazzarimini.it Piano comunale di gestione del verde pubblico, giovedì 23 la presentazione all'Università CattolicaFocus sul Piano di gestione del verde pubblico di Piacenza: l'appuntamento è per giovedì 23 aprile, dalle 9 alle 13, quando la Sala Piana dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà il convegno ... ilpiacenza.it Il 27 aprile la Chiesa cattolica ricorda Santa Zita di Lucca, figura semplice e luminosa della tradizione cristiana medievale - facebook.com facebook #GracielaMaríaDoldán,avvocato e leader del Movimento studentesco dell'Università Cattolica,venne sequestrata a #Cordoba il #26aprile 1976.Prima di essere fucilata salutò i suoi compagni facendo la "V" di vittoria.Chiese di essere uccisa senza benda e sen x.com