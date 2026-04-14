La Regione Siciliana ha destinato 1,5 milioni di euro per finanziare gli uffici del giudice di pace presenti nei Comuni dell’isola. La misura mira ad aumentare i servizi giudiziari di prossimità durante il 2026, coinvolgendo le diverse amministrazioni locali. La decisione riguarda l’erogazione di fondi destinati a migliorare le strutture e le risorse a disposizione di questi uffici giudiziari.

La Regione Siciliana ha stanziato un fondo di 1,5 milioni di euro per sostenere gli uffici del giudice di pace situati nei vari Comuni dell’isola, con l’obiettivo di potenziare i servizi giudiziari di prossimità per l’anno 2026. La decisione, formalizzata tramite un decreto dell’Assessorato alle Autonomie locali in attuazione della legge regionale n. 12026, prevede una distribuzione delle risorse basata su un modello misto: il 70% del budget sarà ripartito in quote fisse tra tutti i Comuni interessati, mentre il restante 30% verrà assegnato in proporzione al numero di residenti, garantendo così un equilibrio tra le necessità dei centri più grandi e quelle delle realtà minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 1,5 milioni per i Giudici di Pace: più servizi ai Comuni

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