Pitbull azzanna una donna il veterinario Coccìa | La razza non c’entra dipende dal padrone

Un episodio ha visto un cane di razza pitbull azzannare una donna, attirando l'attenzione sulla questione della pericolosità degli animali domestici. Il veterinario ha commentato che l'aggressività non dipende dalla razza, ma dal modo in cui il proprietario si prende cura dell'animale e dalla gestione che ne fa. Questa affermazione ha suscitato discussioni sul ruolo dell'educazione e delle responsabilità dei proprietari nel comportamento dei cani.

(Adnkronos) – "Non è la razza che fa il cane pericoloso ma il familiare, il proprietario, con una cattiva gestione e una cattiva educazione dell'animale". Federico Coccìa, veterinario e Brand Ambassador Ca Zampa, risponde all'Adnkronos sull'episodio che ha visto protagonisti due cani. Un pitbull ha azzannato ad Ischia una donna alla quale è stata amputata una gamba. Una bambina è stata attaccata al viso dal golden retriever del nonno. "Potrebbe essere considerato anomalo che un cane domestico, di famiglia abbia morso una bambina ma bisogna sempre fare attenzione: la pericolosità di un cane non dipende dalla razza ma da come viene gestito dai proprietari.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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