donna aggredita da un pitbull a ischia amputata una gamba

Una donna è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio a Ischia, quando è stata attaccata dal suo stesso cane di razza pitbull nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia. Dopo l’aggressione, la donna è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta all’amputazione della gamba sinistra. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri dal proprio pitbull nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia. L’amputazione si è resa necessaria a causa delle profonde ferite riportate durante l’attacco dell’animale. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione, o comunque nelle immediate pertinenze della casa dove il cane era custodito. Stando a una prima ricostruzione, la donna si sarebbe avvicinata per portare del cibo al pitbull mentre il compagno, l’altro proprietario dell’animale, era assente perché ricoverato in ospedale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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