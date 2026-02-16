Pistoia | Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in Regione

Annamaria Celesti ha deciso di candidarsi a sindaco di Pistoia dopo aver ricoperto il ruolo di facente funzione, a causa dell’elezione di Tomasi in Regione. La sua candidatura è stata approvata oggi durante un incontro tra i partiti della coalizione, che ha coinvolto anche i membri della giunta in consiglio a Palazzo Giano. La decisione è arrivata dopo che i gruppi di maggioranza hanno confermato il sostegno alla sua candidatura in modo unanime.

PISTOIA – Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Il via libera definitivo è arrivato oggi, 16 febbraio 2026, al termine di un tavolo unitario tra i partiti della coalizione, ratificato nel tardo pomeriggio dai gruppi di maggioranza e dalla giunta riuniti a Palazzo di Giano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia: Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra. E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in Regione Lucignano, Juri Sicuranza è sindaco facente funzioni: passaggio di testimone completato dopo l’elezione di Roberta Casini in Regione A Lucignano, Juri Sicuranza ricopre attualmente il ruolo di sindaco facente funzioni, dopo il completamento del passaggio di consegne a seguito dell’elezione di Roberta Casini in Regione. Taranto: morta Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’Appello Aveva 65 anni È scomparsa improvvisamente Annamaria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’Appello di Taranto, all'età di 65 anni. Candidato di centrodestra Che non sia una questione di età Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il centrodestra si compatta attorno al nome di Celesti; ’Avanti Pistoia’ ci riprova. La squadra è quasi al completo. In attesa del candidato sindaco; Pistoia ha celebrato il Giorno del Ricordo; Niscemi, Pistoia dà una mano: Disposti a aiutare per far rinascere la biblioteca. Sfida Celesti-Sgueglia. Nessuna accelerazione. Ancora veti e correntiNon si sblocca la situazione. I civici supporteranno il candidato della coalizione ... msn.com Anna Maria Celesti sindaca, nuova guida per la città di Pistoia: Risponderò a tutta la comunitàPistoia – Alle 19 in punto, dopo una lunga e inattesa ’maratona’ iniziata quattro ore prima, Anna Maria Celesti è ufficialmente diventata sindaco di Pistoia. Vicesindaco facente funzione, come precisa ... lanazione.it Domenica 15 febbraio alle ore 11 nel giardino Falcone e Borsellino di via Giovanni Gentile nel quartiere de Le Fornaci si terrà una cerimonia al monumento alla Divisione Garibaldi, recentemente restaurato. Saranno presenti il sindaco f.f. Anna Maria Celesti - facebook.com facebook