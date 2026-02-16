Pistoia | Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in Regione
Annamaria Celesti ha deciso di candidarsi a sindaco di Pistoia dopo aver ricoperto il ruolo di facente funzione, a causa dell’elezione di Tomasi in Regione. La sua candidatura è stata approvata oggi durante un incontro tra i partiti della coalizione, che ha coinvolto anche i membri della giunta in consiglio a Palazzo Giano. La decisione è arrivata dopo che i gruppi di maggioranza hanno confermato il sostegno alla sua candidatura in modo unanime.
PISTOIA – Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Il via libera definitivo è arrivato oggi, 16 febbraio 2026, al termine di un tavolo unitario tra i partiti della coalizione, ratificato nel tardo pomeriggio dai gruppi di maggioranza e dalla giunta riuniti a Palazzo di Giano.
Argomenti discussi: Il centrodestra si compatta attorno al nome di Celesti; 'Avanti Pistoia' ci riprova. La squadra è quasi al completo. In attesa del candidato sindaco; Pistoia ha celebrato il Giorno del Ricordo
