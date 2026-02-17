A Pistoia, il centrodestra trova una quadra: Celesti si prepara a correre per la conferma, mentre Sgueglia e Fratelli d’Italia si ritirano. Questa decisione arriva dopo settimane di confronti tra i partiti, con Forza Italia che ha deciso di sostenere ufficialmente il candidato uscente. Un passo importante che definisce la scelta degli alleati in vista delle prossime elezioni comunali.

Pistoia, 16 febbraio 2026 – Uno dei due alza le braccia e fa un passo di lato, mentre l’altra incassa il supporto del suo partito (Forza Italia), degli alleati dello scacchiere regionale, sorpassa al centro e si prende – da ufficializzare nei prossimi giorni – la candidatura del centrodestra alle prossime amministrative. Il dado è tratto ne centrodestra: da una parte, l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia che nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato la sua rinuncia a correre; dall’altra, il sindaco Anna Maria Celesti che adesso potrà lottare per contendersi la poltrona di primo cittadino, stavolta ’effettiva’ e non da facente funzione, quasi sicuramente con Giovanni Capecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, ecco la quadra del centrodestra. Celesti correrà per la conferma. Sgueglia e FdI si fanno da parte

Annamaria Celesti ha deciso di candidarsi a sindaco di Pistoia dopo aver ricoperto il ruolo di facente funzione, a causa dell’elezione di Tomasi in Regione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.