Le autorità hanno sequestrato un allevamento di barboncini nel comune di Castelfranco di Sotto. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa su disposizione della Procura della Repubblica. L’allevamento era gestito da un’imprenditrice con precedenti penali. L’intervento fa parte di un’azione volta a contrastare il fenomeno degli allevamenti illegali di animali.

(LaPresse) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un allevamento di barboncini nel comune di Castelfranco di Sotto, gestito da una imprenditrice con precedenti penali. Circa 100 cani sono stati salvati da condizioni di detenzione inadeguate, con strutture pericolose e sovraffollamento. Le indagini, supportate dai Carabinieri Forestali e dal servizio veterinario, hanno rivelato gravi violazioni delle normative regionali sul benessere animale e abuso edilizio. Gli animali sono stati trasferiti in rifugi per il recupero e l’assistenza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pisa, sequestrato un allevamento illegale di barboncini

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