Pirotecnico pari ma la Civitanovese retrocede

Nella partita tra la Civitanovese e il Fermignanese, il risultato si è concluso con un pareggio di 4-4. La squadra locale ha schierato un modulo 4-4-2, con Servalli tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo. La partita è stata ricca di reti, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete quattro volte, portando a un punteggio finale molto equilibrato. La sfida, però, si è conclusa con la retrocessione della Civitanovese.

civitanovese 4 fermignanese 4 CIVITANOVESE (4-4-2): Servalli; Lorenzoni, Sciarra (17’st Sanchez), Romero, Baiocco; Candia (42’pt Pensalfini), D’Ancora (11’st Piccinin), Mendes, Malaccari (36’st Pompili); De Arriba, De Olivera. All. Marinelli. FERMIGNANESE (4-4-1-1): Marcantognini; Mariotti, Binale, Fraternali (8’st Cirulli), Labate; Santi (36’st Bravi), Lucciarini (23’st E. Patrignani), Arduini, Saidykhan; Surano (1’st Mattioli); Iacovoni. All. Pazzaglia. Arbitro: Tarli di Ascoli Reti: 7’pt Lorenzoni, 8’st De Arriba, 25’st De Arriba (rig), 29’st Iacovoni (rig), 31’st Pensalfini, 38’st Iacovoni, 41’st aut. Baiocco, 46’st Bravi. Note – ammoniti Lorenzoni, D’Ancora, Pensalfini, Saidykhan.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pirotecnico pari, ma la Civitanovese retrocede Notizie correlate Silva in panchina, ma i tre punti non arrivano. L’Osimana inchioda sul pari la CivitanoveseCIVITANOVESE 1 OSIMANA 1 CIVITANOVESE (3-4-2-1): Massenz; Martiarena, Romero, Sanchez; Lorenzoni, Marietti (39’st Calvet), Visciano, Malaccari;... Che pari pirotecnicoScoppiettante recupero quello del 19° turno del girone C di Prima categoria: finisce addirittura 3-3 tra Guastalla e Povigliese. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Seconda Categoria B. Pirotecnico pari per la Carcarese U21, mister Testa: Gara sottotono; MLS: Baribo firma una tripletta in un pirotecnico match da otto gol, il portiere del Toronto Gavran segna il pari; Pescara: solo un pari a Carrara; Calcio Eccellenza – Pirotecnico 3-3 tra Vanchiglia e Alessandria. I Giovanissimi U14 (leva 2012) impegnati nei playoff ottengono un pirotecnico pari in casa dell’Olimpic. I biancoblu benché in 10 hanno dimostrato un grande cuore e carattere rimontando il vantaggio locale. La contesa termina 4 a 4. I gol busallesi portano la f - facebook.com facebook