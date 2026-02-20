Che pari pirotecnico

Il pareggio tra Guastalla e Povigliese, terminato 3-3, ha sorpreso molti appassionati. La partita, giocata domenica, ha visto entrambe le squadre segnare tre gol ciascuna in una sfida ricca di emozioni. La Povigliese ha recuperato due reti nel secondo tempo, dimostrando determinazione. La partita si è infiammata nei minuti finali, quando il Guastalla ha sfiorato il gol vittoria. I tifosi sugli spalti hanno assistito a un incontro ricco di colpi di scena fino all’ultimo fischio.

Scoppiettante recupero quello del 19° turno del girone C di Prima categoria: finisce addirittura 3-3 tra Guastalla e Povigliese. I rossoblù salgono a 36 punti, agganciando al 3° posto lo United Albinea; i giallorossi di Poviglio, invece, vanno a quota 24 punti e si portano a +1 dalla zona playout. Povigliese che però si mangia le mani perché ha subito il gol del pari solo al 94° (Truzzi). Prima avevano segnato Tirelli e Allai per il Guastalla, e Vezzani, Remigini (nella foto) e Signoriello per la Povigliese. In Terza, colpo esterno della Reggio Calcio: i gol di Del Giudice e Sarfo puniscono il Collagna per 2-1, e agli appenninici non è bastato Bertucci.