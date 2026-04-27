Pioltello celebra il 25 Aprile | il coraggio di Cibra e la radio nei lager

Pioltello si prepara a ricordare l’81° anniversario della Liberazione, con particolare attenzione al sacrificio del soldato Fausto Cibra. La giornata sarà caratterizzata da eventi dedicati alla memoria e alla storia, con momenti di commemorazione e riflessione pubblica. Tra le iniziative, ci saranno anche approfondimenti sulla presenza della radio nei lager e sul ruolo delle testimonianze durante il periodo della Resistenza.

? Cosa sapere Pioltello celebra l'81° anniversario della Liberazione con il ricordo del soldato Fausto Cibra.. Le celebrazioni collegano la resistenza nei lager nazisti alla manifestazione nazionale a Milano.. A Pioltello la memoria dell’81° anniversario della Liberazione si riappropria delle strade attraverso il nome di Fausto Cibra, soldato locale deportato dopo l’8 settembre 1943, dando il via a una serie di celebrazioni che intrecciano il sacrificio individuale con la storia collettiva dei militari prigionieri. Il racconto che anima le piazze del comune non è una semplice ricorrenza istituzionale, ma un atto di restituzione verso uomini che, come il soldato pioltellese, scelsero di non schierarsi con la Sociale Italiana, affrontando la durezza dei lager nazisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioltello celebra il 25 Aprile: il coraggio di Cibra e la radio nei lager Notizie correlate Si celebra il 25 aprile: le iniziative in programma in città, nel forese e nei lidiNell’81° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 Aprile con una serie di iniziative, momenti di... Milano celebra il 25 Aprile, il corteo si spezza in quattro: i percorsi. Deposizione corone nei luoghi simboloLe tensioni geopolitiche hanno cambiato il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tribiano celebra il 25 aprile: il programma della cerimonia istituzionale; Monza celebra il 25 aprile: il programma; Segrate celebra il 25 aprile: il programma tra cortei e teatro della memoria; Sovico celebra l’81° anniversario della Liberazione: il programma. Pioltello ricorda il disastro ferroviario di otto anni faPioltello ha ricordato questa mattina il disastro ferroviario che, il 25 gennaio di otto anni fa, causò la morte di tre donne - Pierangela Tadini, Alessandra Giuseppina Pirri e Ida Milanesi - e il ... ansa.it VERSO IL 25 APRILE: PIOLTELLO CELEBRA L’81°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE TRA MEMORIA, PARTECIPAZIONE E CULTURA La sindaca Ivonne Cosciotti: "Il 25 Aprile è un patrimonio vivo che ci invita a ritrovarci come comunità e a rinnova - facebook.com facebook