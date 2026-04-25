A Milano, il 25 aprile, festa della Liberazione, si sono svolti diversi percorsi del corteo, che si sono divisi in quattro direzioni diverse. Durante la giornata sono state deposte corone nei luoghi simbolo della città. Quest’anno, le celebrazioni sono state influenzate dalle tensioni geopolitiche, che hanno portato a modificare il tradizionale programma delle commemorazioni. La manifestazione si è svolta in un clima caratterizzato da divisioni e variazioni rispetto alle precedenti edizioni.

Le tensioni geopolitiche hanno cambiato il programma delle celebrazioni della Festa della Liberazione. Il sindaco Sala: “Divisioni e polemiche, giornata delicata” Milano, 25 aprile 2026 – Milano celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione. E quest’anno la giornata è nel segno delle divisioni: le tensioni geopolitiche hanno cambiato, infatti, il programma delle celebrazioni. Quattro cortei, con destinazione diversa ma stesso blocco di partenza: alle 14 ritrovo in corso Venezia, angolo via Palestro. Poi gli arrivi in piazza Duomo, piazza San Fedele, piazza Fontana e via Dante. Per l’occasione i mezzi di superficie subiranno deviazioni, tra questi le linee dei tram 1, 9, 84, 96 e 97.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano celebra il 25 Aprile, il corteo si spezza in quattro: i percorsi. Deposizione corone nei luoghi simbolo

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