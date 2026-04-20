Si celebra il 25 aprile | le iniziative in programma in città nel forese e nei lidi

Il 25 aprile si avvicina e a Ravenna sono in programma diverse iniziative per ricordare l’81° anniversario della Liberazione. Le attività coinvolgono tutto il territorio comunale, dal centro storico alle frazioni del mare e del forese. Si svolgeranno momenti di riflessione e approfondimento storico, con eventi che coinvolgono varie parti della città e delle zone limitrofe. La giornata sarà caratterizzata da incontri e commemorazioni dedicate a questa ricorrenza.

Nell’81° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 Aprile con una serie di iniziative, momenti di riflessione e approfondimento storico, che interesseranno tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni del mare passando per quelle del forese.Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Moby Prince, venerdì 10 aprile le commemorazioni nel 35esimo anniversario della strage: il programma delle iniziativeQuest’anno ricorre il 35° Anniversario della strage del Moby Prince, la più grande tragedia della marineria civile italiana che si consumò la sera... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Corsico celebra il 25 aprile: programma dell’81° anniversario della Liberazione; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. Cosenza celebra il 25 Aprile: cerimonia in Piazza Vittoria con forze armate e istituzioniIl 25 aprile torna a segnare una delle date fondative della Repubblica, simbolo della fine dell’occupazione nazifascista e della riconquista della libertà nel 1945. Anche Cosenza si prepara a celebrar ... cosenzachannel.it Fuochi d’artificio: la serie tv da guardare in famiglia per il 25 AprileFuochi d'artificio: l'imperdibile serie tv su RaiPlay per celebrare la Festa della Liberazione e per conoscere meglio la storia dei partigiani e della Resistenza. focusjunior.it SAN LUCIDO CELEBRA L'ANNUNZIATA TRA ARTE E MEMORIA FRANCESCANA Grande partecipazione per l’evento sul seicentenario della chiesa e l’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi https://www.calabriainchieste.it/2026/04/20/san-l - facebook.com facebook Il murale dello street artist Jorit che celebra Albanese "perché denuncia la strage di Gaza". Nel quartiere Barra, a Napoli, l'opera dedicata alla relatrice speciale dell'Onu e ai bambini. #ANSA x.com