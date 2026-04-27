Pinerolo celebra Beethoven | dal 5 al 26 maggio quattro concerti tra tradizione e orchestre digitali

A Pinerolo, dall'5 al 26 maggio, si svolgeranno quattro concerti organizzati dall'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, che segnano l'inizio delle iniziative per il bicentenario di Beethoven nel 2027. Il festival, intitolato Beethoven, propone un programma che include esibizioni tra musica tradizionale e orchestre digitali. L'evento coinvolge diverse formazioni e si inserisce nel calendario culturale della città.