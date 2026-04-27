Pinerolo celebra Beethoven | dal 5 al 26 maggio quattro concerti tra tradizione e orchestre digitali
A Pinerolo, dall'5 al 26 maggio, si svolgeranno quattro concerti organizzati dall'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, che segnano l'inizio delle iniziative per il bicentenario di Beethoven nel 2027. Il festival, intitolato Beethoven, propone un programma che include esibizioni tra musica tradizionale e orchestre digitali. L'evento coinvolge diverse formazioni e si inserisce nel calendario culturale della città.
L'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino inaugura il cammino verso il bicentenario beethoveniano del 2027 con il Festival Beethoven. La rassegna si articolerà in quattro appuntamenti previsti per il 5, 12, 19 e 26 maggio 2026 alle ore 20:30, presso la storica sala di Viale Giolitti 7 a Pinerolo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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