A Pieve del Cairo si svolgono il 2 e 3 maggio lo Street Food Festival e la Festa in Corte, eventi che portano in piazza una varietà di cibo di strada, musica dal vivo e fuochi d’artificio al castello. L’appuntamento si concentra sull’offerta gastronomica e sul divertimento, coinvolgendo anche attività sportive e culturali che valorizzano il patrimonio locale. La manifestazione si svolge nel centro storico del borgo, attirando residenti e visitatori.

? Cosa sapere Pieve del Cairo ospita lo Street Food Festival e la Festa in Corte il 2 e 3 maggio.. L'evento unisce gastronomia, sport e musica per valorizzare il patrimonio del borgo locale.. Sabato 2 maggio a Pieve del Cairo inizierà un fine settimana di celebrazioni tra Piazza Paltineri e l’area del Castello, con uno Street Food Festival che si intreccerà alla successiva Festa in Corte e Castello prevista per domenica 3 maggio. Il borgo si prepara a un doppio appuntamento che punta tutto sulla convivialità e sul recupero delle radici locali. Tutto comincia nel tardo pomeriggio di sabato, quando dalle 18:30 gli stand gastronomici prenderanno posizione per offrire un viaggio nei sapori della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pieve del Cairo: tra street food, musica e fuochi al Castello

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