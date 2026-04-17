Street food e musica torna Schiticchio | tra gli ospiti anche la cantante Clara

A Sant'Agata di Militello torna il festival dedicato allo street food e alla musica, giunto alla quinta edizione nel 2026. L’evento si svolgerà questa primavera e prevede la partecipazione di diversi ospiti, tra cui anche una cantante nota nel panorama musicale. La manifestazione si svolge in centro città e propone bancarelle di cibo di strada, concerti e intrattenimento per i visitatori.

Torna a Sant'Agata di Militello uno degli appuntamenti più attesi della primavera siciliana: Schiticchio Festival, che nel 2026 celebra la sua quinta edizione con un’importante novità. Per la prima volta, il festival si articolerà su due giornate consecutive, il 25 e 26 aprile, consolidando il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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