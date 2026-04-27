Pietrapertosa punta al futuro | Vigna scommette su Progetto Civico

Il consigliere comunale di Pietrapertosa ha annunciato la sua adesione a Progetto Civico Italia, un movimento politico nazionale. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui progetti futuri. Vigna ha dichiarato di voler contribuire alle attività del movimento, senza specificare eventuali ruoli o incarichi. La notizia riguarda l’impegno del rappresentante locale nel nuovo percorso politico.

?? Cosa sapere Il consigliere di Pietrapertosa Vincenzo Vigna aderisce al movimento politico Progetto Civico Italia. L'adesione mira a contrastare lo spopolamento nelle aree montane e rurali della Basilicata. Il consigliere comunale di Pietrapertosa Vincenzo Vigna ha ufficializzato oggi la sua adesione a Progetto Civico Italia, una forza politica che sta consolidando le proprie radici nei piccoli centri del Mezzogiorno. La decisione del rappresentante dell'amministrazione locale di Pietraper .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietrapertosa punta al futuro: Vigna scommette su Progetto Civico Notizie correlate Basilicata, Progetto Civico Italia punta su nuovi leader localiProgetto Civico Italia ha ufficializzato l’ingresso operativo nella regione lucana attraverso una nuova struttura organizzativa che vede come figure... Montalenghe, Grosso sfida il futuro: punta al 4° mandato civicoIl di Montalenghe si sta delineando con precisione in vista delle consultazioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio prossimi. Panoramica sull’argomento Vigna, consigliere di Pietrapertosa, aderisce al Progetto Civico Italia''Il consigliere comunale di Pietrapertosa, Vincenzo Vigna, ha ufficializzato la propria adesione a Progetto civico Italia , realtà politica in espansione che punta a valorizzare la partecipazione degli ... lasiritide.it Ad Anguillara Progetto Civico Italia appoggia Alberto CivicaIl fondatore del comitato locale, Michele Cardone: 'Non è semplice alleanza ma veri patto per futuro territorio' ... adnkronos.com