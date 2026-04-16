Montalenghe Grosso sfida il futuro | punta al 4° mandato civico

A Montalenghe, i cittadini si preparano alle prossime elezioni amministrative programmate per il 24 e il 25 maggio. Il sindaco in carica ha annunciato la volontà di candidarsi per un quarto mandato civico, mentre le forze politiche stanno definendo le proprie proposte e alleanze. La campagna elettorale si avvicina, con i vari schieramenti che si muovono per presentare i propri candidati e programmi.

Il di Montalenghe si sta delineando con precisione in vista delle consultazioni amministrative fissate per il 24 e il 25 maggio prossimi. Valerio Camillo Grosso ha ufficializzato la propria volontà di candidarsi a sindaco guidando la lista civica denominata Uniti per Montalenghe – Continuità e impegno per il paese, puntando a un quarto mandato che segnerebbe la sua sesta esperienza nella gestione democratica del comune. La proposta elettorale si inserisce in un quadro di stabilità amministrativa che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio. Il candidato, giornalista professionista e attualmente alla guida del Consorzio Canavesano Ambiente, ha espresso un giudizio estremamente positivo sull’operato della giunta uscente, guidata da Rita Ladu, sottolineando come il paese sia stato gestito con cura e con una situazione finanziaria equilibrata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalenghe, Grosso sfida il futuro: punta al 4° mandato civico Notizie correlate Torino, D’Aversa punta al record: futuro e sfida per il tricoloreIl tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha delineato le prospettive per il futuro della squadra in un momento cruciale che vede l’obiettivo salvezza... Monteleone di Fermo: Fabiani punta al nuovo mandato con grandi opereIl sindaco di Monteleone di Fermo, Fabiani, ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura per un nuovo mandato amministrativo. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Elezioni Montalenghe 2026. C'è Grosso e punta al quarto mandato. MONTALENGHE – Elezioni: Valerio Camillo Grosso annuncia la sua candidatura a SindacoValerio Camillo Grosso si candida a Sindaco di Montalenghe alle elezioni del 24 e 25 maggio con la Lista Civica Uniti per Montalenghe ... obiettivonews.it MONTALENGHE - Valerio Grosso si candida a sindaco (di nuovo)Sarà lui a guidare il 24 e 25 maggio la lista civica «Uniti per Montalenghe - Continuità e impegno per il paese» ... quotidianocanavese.it