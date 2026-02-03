Sanremo 2026 Pieraccioni chiama Panariello e prende in giro Conti | Ha chiamato Sandokan noi non ci mescoliamo

Leonardo Pieraccioni si diverte sui social e prende in giro Carlo Conti per il suo nuovo conduttore a Sanremo. Nel video, l’attore scherza sul fatto che Conti abbia chiamato l’attore turco Can Yaman, ma lui e gli altri amici preferiscono non mescolarsi. Pieraccioni fa sapere di non voler partecipare a questa edizione del festival, lasciando intendere che ognuno fa le proprie scelte e che, alla fine, ognuno segue la propria strada. La battuta ha fatto sorridere i follower, mentre gli altri si preparano ad affrontare l’evento

"Noi non ci mescoliamo". Così Leonardo Pieraccioni ha lanciato un video pubblicato sui social in cui "prende in giro", bonariamente, le scelte dell'amico Carlo Conti che ha annunciato un nuovo co-conduttore di Sanremo: Can Yaman. Conti ha lanciato l'ospite "travestendosi" da Sandokan, personaggio interpretato dall'attore turco in una fiction Rai. Pieraccioni nella clip finge di chiamare Giorgio Panariello, anche lui storico amico, decidendo di non andare ospite all'Ariston: "Gli manca Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins, anche se ci chiama quest'anno non ci andiamo, non ci mescoliamo".

