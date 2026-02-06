sanremo carlo conti annuncia due comici come co conduttori la risposta alla frecciatina di panariello pieraccioni

Carlo Conti ha sorpreso tutti con un video: annuncia che Andrea Pucci e Lillo saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo. La notizia arriva a poche settimane dall’inizio del festival, e la scelta di affidare il palco a due comici fa discutere. La risposta alla frecciatina di Panariello e Pieraccioni sembra essere chiara: il conduttore punta su un tono divertente e leggero. I due comici saliranno sul palco già nelle prossime serate, pronti a coinvolgere il pubblico con le loro battute.

Festival di Sanremo, Carlo Conti con un video annuncia Andrea Pucci e Lillo co-conduttori, ecco quando li vedremo sul palco. E se Sanremo, per una volta, decidesse di ridere di sé senza chiedere permesso? Succede che Carlo Conti su Instagram annuncia il colpo di scena: Andrea Pucci e Lillo alla conduzione di due serate diverse. Non insieme. Separati. Lillo sarà al la conduzione il 25 febbraio, mentre Andrea Pucci condurrà la serata di giovedì 26. Conti sta rivelando piano piano tantissimi colpi di scena ed inediti personaggi che si cimenteranno nella co-conduzione da Can Yaman ad Achille Lauro, passando per Laura Pausini che invece sarà al fianco del conduttore per tutte e cinque le serate.

Pieraccioni e Panariello prendono in giro Carlo Conti a modo loro.

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e tra gli artisti già si fanno notare le schermaglie tra Pieraccioni e Panariello.

