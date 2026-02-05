Mediaset il sì di Pier Silvio Berlusconi | il reality potrebbe tornare e c’è la conduttrice

Pier Silvio Berlusconi ha dato il via libera al ritorno di un reality su Mediaset. La conduttrice è già scelta, e il programma potrebbe tornare nei prossimi mesi. I vertici della rete si preparano a rivedere i palinsesti, che finora sono stati tutto tranne che definitivi.

Pier Silvio Berlusconi lo ripete da tempo: i palinsesti Mediaset non sono mai definitivi. Più che un progetto "scolpito nella pietra", sono un continuo work in progress, destinato a cambiare in base al mercato, alle scelte editoriali e soprattutto alla risposta del pubblico. Per questo, alla fine del 2025, l'amministratore delegato del Biscione aveva lasciato intendere che il programma difficilmente sarebbe arrivato in questa stagione televisiva. Una frase che, per molti, aveva il peso di un segnale: pausa lunga, forse persino stop. Un segnale da Milano: ripartono i casting. Nelle ultime settimane, però, lo scenario sembra essersi ribaltato.

Pier Silvio Berlusconi annuncia nuove strategie per Mediaset, segnando una svolta nelle politiche di produzione e programmazione.

Pier Silvio Berlusconi ha manifestato interesse per Selvaggia Lucarelli, proponendole di condurre un nuovo programma su Mediaset.

