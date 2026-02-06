Mediaset contro Corona per 160 milioni di euro | da Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi chi c'è dietro la denuncia
Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. La causa riguarda danni reputazionali e patrimoniali che Mediaset e MFE attribuiscono all’ex paparazzo. Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi sono tra i nomi più noti coinvolti in questa disputa legale, che si è fatta sempre più accesa nelle ultime settimane.
Mediaset e MFE annunciano una causa civile contro Fabrizio Corona per 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali. Da Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi, ecco chi sarebbero i sette personaggi noti che hanno deciso di denunciare e farsi promotori di una causa ben più grande, che nelle ultime ore è stata integrata anche con una campagna aziendale contro il cyberbullismo.🔗 Leggi su Fanpage.it
