Mediaset contro Corona per 160 milioni di euro | da Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi chi c'è dietro la denuncia

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. La causa riguarda danni reputazionali e patrimoniali che Mediaset e MFE attribuiscono all’ex paparazzo. Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi sono tra i nomi più noti coinvolti in questa disputa legale, che si è fatta sempre più accesa nelle ultime settimane.

