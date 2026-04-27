Piede reumatico webinar Apmarr per riconoscere sintomi e non perdere autonomia

Un nuovo webinar organizzato da Apmarr si concentra sui piedi reumatici, con l’obiettivo di aiutare le persone a riconoscere i sintomi e prevenire la perdita di autonomia. I piedi, spesso trascurati, sono fondamentali per la mobilità quotidiana e ci accompagnano in ogni passo. Durante l’incontro, verranno illustrate le caratteristiche delle condizioni reumatiche che interessano questa parte del corpo e come intervenire tempestivamente.

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Tra le parti del corpo più trascurate, i piedi ci sorreggono per tutta la giornata, accompagnano ogni nostro passo e sostengono il peso del nostro corpo, anche quando iniziano a dare segnali di sofferenza. A partire da questa consapevolezza l'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare - Apmarr Aps Ets organizza un webinar dedicato al piede reumatico, una condizione ancora poco conosciuta, ma con un forte impatto sulla qualità della vita. L'incontro, che ha il patrocinio di Aip - Associazione italiana podologi, può essere seguito il 29 aprile dalle 18.30 in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di Apmarr.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piede reumatico, webinar Apmarr per riconoscere sintomi e non perdere autonomia Notizie correlate Giornata spondiloartrite assiale, Apmarr promuove ‘Conoscere per riconoscere’(Adnkronos) – Spesso invisibile, difficile da diagnosticare, ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita, la spondiloartrite assiale... Giornata mondiale del Parkinson: come riconoscere i sintomi iniziali e prevenire il disturboAnche “il più forte di tutti” Muhammad Ali, celeberrimo boxeur, ha sofferto a causa della malattia di Parkinson.