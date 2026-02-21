Sanremo 2026 | 30 Big e nuove voci Conti sfida talenti e hit

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà a febbraio, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Quest’anno, tra i partecipanti ci saranno 30 cantanti già noti e quattro giovani emergenti pronti a conquistare il pubblico. Il conduttore Carlo Conti ha annunciato una gara più ricca e dinamica, con esibizioni che promettono di sorprendere. La manifestazione si terrà al Teatro Ariston, pronto a ospitare le sfide tra le nuove voci e i veterani della musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara ad accendere i riflettori sul panorama musicale italiano con una competizione che vedrà protagonisti trenta artisti affermati e quattro nuove promesse. L’evento, in programma dal 24 al 28 febbraio presso il Teatro Ariston, sarà presentato da Carlo Conti, affiancato da un cast di co-conduttori che promette di arricchire le serate con la loro presenza e personalità. La kermesse canora si preannuncia ricca di diversità e talento, con un elenco di partecipanti che spazia tra icone della musica italiana e voci emergenti. Arisa, Masini e Fedez sono solo alcuni dei nomi che si contenderanno il gradino più alto del podio, portando con sé un bagaglio di esperienza e una voglia di rinnovarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti alza l’asticella: 30 Big in gara tra ritorni eccellenti e nuove voci, i nomi

Sanremo 2026, Carlo Conti svela i titoli dei 30 Big che parteciperanno gara. Promossi i due giovani artisti che entrano nelle Nuove ProposteCarlo Conti ha annunciato in diretta i titoli dei 30 Big che parteciperanno a Sanremo 2026, svelando anche i due giovani artisti selezionati come Nuove Proposte.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.