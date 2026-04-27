Piccoli piloti a Lanciano | 300 bambini imparano la guida con i kart

A Lanciano, nel fine settimana del 28 e 29 aprile, si svolge un corso di guida con i kart dedicato a circa 300 bambini. L’evento si tiene in Piazza Plebiscito e rientra nel programma organizzato da ACI Sport. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di imparare le basi della guida in un contesto sicuro e controllato, sotto la supervisione di istruttori qualificati.

? Cosa sapere 300 bambini di Lanciano partecipano al corso ACI Sport in Piazza Plebiscito il 28-29 aprile.. Il programma formativo con kart elettrici rilascia il titolo di Ambasciatore della sicurezza stradale.. Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, tra le ore 9:00 e le 13:00 con un prolungamento pomeridiano per la giornata di martedì, Piazza Plebiscito a Lanciano ospiterà circa 300 bambini delle scuole primarie locali per un corso di guida e sicurezza stradale organizzato dall’ACI Sport. L’iniziativa, che vede coinvolti piccoli piloti di età compresa tra i 7 e i 9 anni, si configura come uno degli esclusivi nove appuntamenti annuali previsti dal format nazionale dell’Automobile Club d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli piloti a Lanciano: 300 bambini imparano la guida con i kart Notizie correlate Piccoli piloti crescono: bambini guidano kart elettrici per imparare le regole stradali | FOTOUna vera e propria “scuola guida” a cielo aperto, dove il divertimento ha incontrato l’educazione civica. Ruviano, i bambini imparano le regole della strada al volante di kart elettriciTempo di lettura: 2 minutiChi l’ha detto che imparare il Codice della Strada debba essere noioso? Oggi Ruviano si è trasformata in una vera e propria... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Le manches di Lonato lanciano i finalisti della prima prova del Campionato Italiano ACI Karting 2026; Evento ‘Karting in piazza’ dell’Aci a Lanciano in piazza Plebiscito; WRC | RFEDA e RMC sviluppano una Rally1 WRC27 per il 2027; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA. Oggi il cuore della nostra comunità ( Parrocchia MariaSs della Stella ) si è riempito di gioia.. 29 piccoli piloti hanno iniziato il loro viaggio più bello: quello della Prima Confessione Ispirandoci alle parole di San Carlo Acutis: "Come la mongolfiera per sali - facebook.com facebook