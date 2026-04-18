Piccoli piloti crescono | bambini guidano kart elettrici per imparare le regole stradali | FOTO

In una zona all’aperto, bambini di diverse età si cimentano con kart elettrici per imparare le nozioni di base della guida. Questa attività, pensata come una sorta di scuola guida in miniatura, combina il gioco con l’apprendimento delle regole del codice della strada. Le immagini mostrano i piccoli piloti intenti a muoversi con attenzione, mentre le istruzioni vengono trasmesse in modo pratico e diretto.

Una vera e propria “scuola guida” a cielo aperto, dove il divertimento ha incontrato l’educazione civica. A Ruviano si è svolta una giornata interamente dedicata alla sicurezza e all’educazione stradale rivolta ai più piccoli, trasformando la piazza principale in un percorso didattico interattivo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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