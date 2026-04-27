Piccoli filosofi a Rionero | i bambini sfidano Socrate e Kant

A Rionero si è concluso il progetto filosofico promosso dall'Istituto Comprensivo presso il Centro Pasquale Sacco, coinvolgendo bambini e ragazzi in attività di riflessione e discussione. Durante l'iniziativa, i piccoli partecipanti hanno affrontato temi legati a grandi pensatori come Socrate e Kant, ponendo domande e esprimendo le proprie idee. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, che hanno condiviso le proprie opinioni in un clima di confronto e curiosità.

? Cosa sapere Al Centro Pasquale Sacco di Rionero concluso il progetto filosofico dell'Istituto Comprensivo.. L'attività della prof.ssa Maria Gabriella Ciampa coinvolge alunni della scuola Gaudo e primaria.. Il 21 aprile scorso, presso il Centro Sociale Pasquale Sacco di Rionero in Vulture, i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale hanno dato voce alla loro curiosità naturale durante la chiusura del progetto dedicato alla filosofia. L’iniziativa ha coinvolto direttamente due sezioni della Scuola dell’Infanzia Gaudo e tre classi prime a tempo pieno della Scuola Primaria, trasformando l’aula in un laboratorio di pensiero. Il percorso è stato reso possibile grazie al sostegno della Dirigente Scolastica prof.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli filosofi a Rionero: i bambini sfidano Socrate e Kant Notizie correlate Cybersecurity: i piccoli modelli open-source sfidano i giganti AINuove evidenze tecniche dimostrano che la capacità di individuare falle informatiche critiche non è più un’esclusiva dei modelli linguistici... Leggi anche: L'arte a misura di bambino: alla rassegna Picta Romagna i piccoli allievi sfidano i "mostri sacri"