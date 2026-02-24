L' arte a misura di bambino | alla rassegna Picta Romagna i piccoli allievi sfidano i mostri sacri

L'esposizione di arte contemporanea a Terra del Sole nasce per coinvolgere i bambini, che disegnano e dipingono ispirandosi ai grandi maestri. I piccoli partecipanti hanno realizzato opere che verranno esposte durante la rassegna, offrendo uno sguardo fresco e spontaneo sul mondo dell’arte. Questa iniziativa mira a far scoprire ai giovani talenti il piacere di creare e interpretare le opere. La mostra apre venerdì alle 17 nel Palazzo pretorio.

Al via la quarta edizione nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Oltre 140 teloni colorati dagli scolari decorano i borghi tra Castrocaro e Forlimpopoli Già autori degli arazzi che nel 2025 accolsero i visitatori sventolando dalle finestre del Palazzo rinascimentale, nei giorni scorsi gli scolari delle scuole primarie di primo grado di Castrocaro Terme e Terra del Sole e di Forlimpopoli, altro comune sede della rassegna al pari di Forlì e Meldola, hanno decorato i teloni arancioni forniti dall’organizzazione di Cava Forever group aps. 70 di questi da un paio di giorni ‘colorano’ i borghi Romano e Fiorentino di Terra del Sole, altrettanti sono esposti a Forlimpopoli e vi rimarranno per tutta la durata della manifestazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ritorna la rassegna di arte contemporanea Picta con opere di artisti affermati ed emergentiDal 27 febbraio all’11 aprile 2026, Picta Romagna torna con la sua quarta edizione, offrendo una panoramica di arte contemporanea che coinvolge artisti affermati ed emergenti.

PICTA ROMAGNA, Rassegna europea d'arte contemporanea. BAMBINI PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE AL VIA Giorno 27 febbraio alle ore 17 inaugurazione a Palazzo Pretorio di Terra del Sole, Castrocaro, FC, Italia. Prima dell’inaugurazione di venerdì, 70 - facebook.com facebook