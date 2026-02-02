Roma | viola divieto di avvicinamento alla madre arrestato 24enne

I carabinieri di Roma San Basilio hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, perché ha violato il divieto di avvicinarsi alla madre. La scena si è svolta nella tarda serata di ieri, quando i militari sono intervenuti e hanno fermato il giovane, che aveva ignorato le restrizioni imposte. Ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Ha violato il divieto di avvicinamento alla madre: per questo motivo, nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Roma San Basilio hanno provveduto all'arresto di un giovane romano di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'intervento è scattato alle ore 23:40, in seguito all'attivazione dell'allarme del dispositivo anti-stalking in dotazione a una donna residente in viale Jonio. Intervento tempestivo dei Carabinieri. La vittima, contattata immediatamente dalla Centrale operativa, ha riferito con estrema concitazione che il figlio si trovava all'esterno della propria abitazione, intento a forzare la porta d'ingresso per fare irruzione.

